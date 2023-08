Michela Murgia | l' addio commosso della sua famiglia queer | Lorenzo Terenzi e i figli d' anima | «Bentornata a casa»

"Siamo ancora stretti e storditi dalla pace che quel misterioso giardino riesce a sviluppare", aveva scrittomeno di un mese fa, il 23 luglio. Ringraziava La Stampa per aver capito e spiegato il senso politico delle sue ultime scelte. Il racconto pubblico della sua queer family come ...'Il cancro è il tempo migliore della mia vita' aveva detto qualche mese fa, 'sempre pronta - ha scritto l'Ansa - a far sentire la sua voce contro le ingiustizie del nostro tempo. Una voce che da giovedì sera si è spenta'. Ci lascia le due opere, che sono di ..."Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, ...

Addio a Michela Murgia, la scrittrice è morta a 51 anni TGCOM

Diritti civili, femminismo, empowerment delle minoranze. Grandi libri e grandissime storie. Le sue battaglie e il suo amore per la vita. Durato sino alla morte ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "La scrittrice Michela Murgia ha affrontato la malattia con dignità e coraggio. Giungano ai suoi familiari le mie condoglianze". Così il presidente della Camera, Lorenzo ...