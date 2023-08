Michela Murgia | il ricordo social Domani l' ultimo saluto alla chiesa degli Artisti

se n'è andata circondata dal suo gruppo di famiglia in interno, quello della casa col giardino nel cuore di Roma dove ha scelto di vivere le sue ultime settimane. Abbonati per leggere ...Proprio a Cabrasmuove i primi passi nel mondo sociale del volontariato come protagonista delle attività dell'Azione Cattolica locale. Contemporaneamente gli studi a Oristano, al ...Roma, 11 ago. Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.

È morta Michela Murgia AGI - Agenzia Italia

Michela Murgia aveva quattro figli, cioè Raphael Luis, il più piccolo, Francesco Leone nato nel 1994, cantante lirico, Michele Anghileri nato nel 1998, attivista, e Alessandro Giammei, nato nel 1988, ...Fino alla fine non ha rinunciato a prendere posizione e a raccontare sul web le sue battaglie. Michela Murgia è morta ieri a Roma, a 51… Leggi ...