Michela Murgia | il dolore di Vinicio Capossela | “Il cielo è più nero”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Nella notte delle stelle cadenti e dei desideri espressi in segreto, apprendere della morte diche i desideri ha sempre avuto il coraggio di guardarli in faccia senza annacquarli con la paura”. E’ il ricordo commosso dialla notizia della scomparsa della scrittrice e attivista femminilesconfitta da un male incurabile a soli 51 anni. “Il cuore ritorna al suo magnifico discorso sul sapere dare una fine alle cose pronunciato al banchetto funebre di Trenodia– prosegue il cantautore di origini irpine- in cui ci ricordò che solo chi non ha paura della fine riesce a vivere con pienezza la vita. E poi a una interminabile chiacchierata fino all’alba in un hotel di Cabras in cui aveva lavorato come portiera di ...