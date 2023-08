Michela Murgia | i funerali domani a Roma nella Chiesa degli Artisti

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 agosto 2023) La scrittrice morta ieri all'età di 51 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia avrà luogo alle 15,30 Idella scrittrice, morta ieri all’età di 51 anni dopo una lunga malattia, avranno luogoalle 15,30, in piazza del Popolo, a. Malata da tempo, la scrittrice a maggio aveva annunciato di avere un tumore al quarto stadio e ormai “mesi di vita”. Ma, aveva confidato in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per il ‘Corriere della Sera’, “non ho paura della morte. Ho vissuto dieci vite. Ho fatto cose che la stragrande maggioranza delle persone non fa in una vita intera. Cose che non sapevo neppure di desiderare. Ho ricordi preziosi”....