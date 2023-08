Michela Murgia e Oriana Fallaci | non più alieno ma ' cancro gentile'

Negli ultimi dieci anni portò avanti battaglie femministe e antifasciste attraverso libri, televisione, radio, social network e monologhi, raggiungendo un po' ...La storia di, la scrittrice che, di fronte al cancro, ha detto 'non posso vincere'. Scopriamo insieme chi ...Per cui didirò le cose che sento, per come l'ho conosciuta e per quello che mi ha lasciato in tutti questi anni. La mia, sia chiaro, è una conoscenza quasi esclusivamente letteraria e ...

Michela Murgia è morta oggi per un tumore al rene, malattia che lei stessa aveva rivelato a maggio scorso. "Mi restano pochi mesi di vita" aveva detto, e così è stato. La sua casa editrice, Mondadori, ...Michela Murgia non c'è più. La scrittrice sarda si è spenta all'età di 51 anni, nella notte di San Lorenzo, come una stella cadente è volata via: ...