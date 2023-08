Michela Murgia è morta Sky ripropone il suo programma

(Di venerdì 11 agosto 2023)(Us) E’a 51 anni. La scrittrice e attivista sarda è scomparsa ieri in seguito ad un tumore che aveva scelto di rendere pubblico negli ultimi mesi della sua vita con un’accorata intervista. La sua morte ha scosso in molti: dalle personalità pubbliche (anche la Premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio) a coloro i quali leggevano i suoi libri o i suoi articoli. In concomitanza con la sua morte, Skyper intero la docuserie Ghost Hotel, ideata e realizzata da Ruvido Produzioni con, in onda oggi su Sky Arte dalle 22.15. Scritto da, Donato Dallavalle e Valentina Pattavina, Ghost Hotel è un luogo ideale che racchiude le storie dei ...

La scrittriceè morta a 51 anni. A maggio aveva annunciato in un'intervista al Corriere di essere stata colpita da un carcinoma renale al quarto stadio, "incurabile" anche a causa delle numerose ...sarebbe stata capace di spiegare il femminismo a mia nonna, perché incapace di prepotenza ma ricolma di assertività, e perché dotata della capacità di estrarre il semplice dal ..."Siamo ancora stretti e storditi dalla pace che quel misterioso giardino riesce a sviluppare", aveva scrittomeno di un mese fa, il 23 luglio. Ringraziava La Stampa per aver capito e spiegato il senso politico delle sue ultime scelte. Il racconto pubblico della sua queer family come ...

Morte di Michela Murgia, l'addio alla scrittrice femminista che ha raccontato la sua malattia - Avvenire: un cristianesimo accogliente e inclusivo - Avvenire: un cristianesimo accogliente e inclusivo RaiNews

Michela Murgia aveva rivelato di aver predisposto tutto in vista della sua morte: “Ho comprato casa, con dieci posti letto, dove stare tutti insieme; mi è spiaciuto solo che mi abbiano negato il mutuo ...Di lei rimarranno i libri, da "Il mondo deve sapere" a "Tre ciotole", passando per "Accabadora". Le battaglie femministe e lo sguardo critico sulla società. La sua splendida famiglia queer, che l'ha c ...