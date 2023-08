Michela Murgia è morta | la scrittrice aveva 51 anni

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) . Il decesso dopo la scoperta di un tumore al quarto stadioa 51. Lastava combattendo con un tumore all’ultimo stadio.raccontato della malattia in una intervista con coraggio e forza, mostrando una accettazione e una lucidità senza eguali. La sua ultima opera “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” (Mondadori, 2023),scalato le classifiche con il racconto di lutti, dolori e amori spezzati. Uno dei primi a ricordarla è stato Roberto Saviano, che su Facebook scrive: “ma l’amor mio non muore”. una, blogger, drammaturga, opinionista e critica letteraria italiana. È nata a Cabras, in Sardegna, il 3 giugno 1972. Nel 2006 ha esordito nella narrativa con il romanzo “Accabadora”, che ha vinto ...