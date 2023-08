Michela Murgia è morta Gli omaggi Rai e Sky

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 11 agosto 2023)(Us) E’a 51 anni. La scrittrice e attivista sarda è scomparsa ieri in seguito ad un tumore che aveva scelto di rendere pubblico negli ultimi mesi della sua vita con un’accorata intervista. La sua morte ha scosso in molti: dalle personalità pubbliche (anche la Premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio) a coloro i quali leggevano i suoi libri o i suoi articoli. In concomitanza con la sua morte, Rai 3, alle 20.15, trasmetterà una puntata di Quante storie in cui la scrittrice parla del suo ultimo romanzo pubblicato, ‘’Tre ciotole’,’ e della sua malattia. Su Rai 1, alle 02.05, andrà invece in onda la puntata di Sottovoce:. Sky ripropone per intero la docuserie Ghost Hotel, ideata e realizzata da Ruvido ...