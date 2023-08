Michela Murgia | domani i funerali religiosi a Roma | il testamento e la lettera a Cathy La Torre con le ultime volontà

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sarà al’ultimo saluto a, la scrittrice e attivista femminista morta ieri a causa di una grave forma di tumore al rene. Isi terranno, sabato 12 agosto, alla chiesa degli Artisti, la Basilica di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo a. La celebrazione religiosa, scelta in linea con la fede che l’ha sempre contraddistinta, inizierà alle 15.30. L’autrice di Accabadora aveva scelto di trascorrere il suo ultimo periodo di vita in una grande casa con giardino acquistata per lei e tutti i dieci membri della sua famiglia queer. Luogo in cui decise anche di celebrare l’unione con i suoi compagni di vita e la sua idea di amore. Le suele ha racchiuse in unalasciata ...