Michela Murgia | da Saviano a Salvini | i messaggi di cordoglio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Leggi Anche: 'Ho un tumore al rene al quarto stadio, mi restano mesi di vita' Leggi Anche Addio a, la scrittrice è morta a 51 anni 'Non so come faremo a stare senza di te.

Da ieri sera, infatti, ai messaggi di Roberto Saviano e di Chiara Tagliaferri , si sono aggiunti quelli di chi, in vita, ha sempre attaccato, la scrittrice sarda scomparsa ieri sera ...non è stata zitta neanche un attimo nella sua vita, e non lo ha fatto fino alla fine: ha rivendicato diritti - per se ma soprattutto per gli altri - ha scaldato lotte, ha sollevato ...Il funerale disarà alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, alle 15.30 di sabato 12 agosto. Lo si apprende dalla famiglia della scrittrice, morta ieri all'età di 51 anni. .

Addio a Michela Murgia, la scrittrice è morta a 51 anni TGCOM

Michela Murgia è morta oggi per un tumore al rene, malattia che lei stessa aveva rivelato a maggio scorso. "Mi restano pochi mesi di vita" aveva detto, e così è stato. La sua casa editrice, Mondadori, ...Michela Murgia è in ogni relazione di questo mondo, ha ampliato il concetto di madre e di Sardegna, ha tolto la polvere dai concetti e molte volte ...