Michela Murgia | da Saviano a Salvini | i messaggi di cordoglio | Marina Berlusconi | Una donna coraggiosa

(Di venerdì 11 agosto 2023) Leggi Anche: 'Ho un tumore al rene al quarto stadio, mi restano mesi di vita' Leggi Anche Addio a, la scrittrice è morta a 51 anni 'Non so come faremo a stare senza di te.

Era la scrittrice che infiammava i social,. E sui social comincia, pochi secondi dopo la notizia della sua morte, il diluvio di testimonianze, ricordi, ringraziamenti. In particolare dal mondo politico. Forse perché politici ...Da ieri sera, infatti, ai messaggi di Roberto Saviano e di Chiara Tagliaferri , si sono aggiunti quelli di chi, in vita, ha sempre attaccato, la scrittrice sarda scomparsa ieri sera ...Leggi Anche: 'Ho un tumore al rene al quarto stadio, mi restano mesi di vita' Leggi Anche Addio a, la scrittrice è morta a 51 anni 'Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai ...

Addio a Michela Murgia, la scrittrice è morta a 51 anni TGCOM

Si è spenta a 51 anni la scrittrice e attivista sarda. Aveva annunciato ad aprile di avere un tumore allo stadio terminale e fino agli ultimi giorni di vita non ha rinunciato alle sue battaglie per i ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Il coraggio di vivere e viversi, autenticamente, fino all'ultimo giorno. Il coraggio di attraversare la vita rimanendo sé stessi. Questo il grande insegnamento che lasci.