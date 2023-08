Michela Murgia | chi è il misterioso ex marito

(Di venerdì 11 agosto 2023)è morta ieri, giovedì 10 agosto 2023, all’età di 51 dopo una dura lotta contro il cancro. La donna aveva una vita familiare molto particolare. Aveva raccontato spesso della sua famiglia “queer”, composta da dieci persone: amici, colleghi e quattro “figli dell’anima”. La famosa scrittrice aveva un’idea tutta sua della monogamia. Nonostante ciò ha rivelato di essersi innamorata veramente di un uomo soltanto una volta nella sua vita. I due si sono sposati e la relazione è durata 4 anni: di chi si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Cristina Seymandi, cosa ha intenzione di fare nei confronti di Massimo Segre Leggi anche: Forte scossa di terremoto 5.2 provoca danni e feriti: dov’è successo, la sua idea di famiglia La scrittrice ha capito che le relazioni tradizionali non ...

La scomparsa diche da mesi era stata colpita da una malattia che non le lasciava speranze è stata accolta da un fiume di commenti di cordoglio, anche dalla parte politica che la scrittrice 51 ...Quando avevo recensito il suo esordio su non so più che webmagazine letterario, era più di quindici anni fa,mi aveva scritto entusiasta perché unico avevo colto il sottotesto ...Una foto. Nessuna didascalia. La scrittricese n'è andata, e suo marito, Lorenzo Terenzi , ha voluto ricordarla anche sul suo profilo Instagram, nel modo più discreto e amorevole possibile. Si erano sposati pochi mesi fa, già ...

È morta Michela Murgia AGI - Agenzia Italia

Lorenzo Terenzi, regista e attore, ha salutato con una bellissima foto social la moglie appena scomparsa. Tantissimi i commenti di affetto dal web.Cathy La Torre, avvocata e attivista, amica di Michela Murgia, parte della sua famiglia queer, ha redatto per lei il documento ...