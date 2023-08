Michela Murgia | a chi va l’eredità | le ultime volontà e il testamento

(Di venerdì 11 agosto 2023)è morta ieri, giovedì 10 agosto 2023. La donna era già consapevole che la malattia prima o poi avrebbe avuto la meglio e si è preparata ad ogni evenienza. La, pochi giorni prima di morire, aveva deciso di lasciare alla sua famiglia queer una lettera in cui ha confidato le sue. La lettera della scrittrice è in mano all’avvocato bolognese e sua amica intima, Cathy La Torre, conosciuta su social con il nome “Avvocathy”. A lei, la Muriga ha affidato il suo. Quali sono ledella scrittrice? (Continua dopo le foto) Leggi anche:, chi sono i suoi “figli dell’anima”: il commovente messaggio d’addio Leggi anche:...

Parla così, al Corriere della Sera , Costanza Marongiu , la mamma di, scrittrice e attivista scomparsa l'11 agosto all'età di 51 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro . La ...- - >- Fotogramma . Era il 2001,non era ancora famosa. Ci trovavamo al termine di un triennio in Azione Cattolica, che ci aveva visto lavorare insieme: lei come responsabile dei ...se ne è andata troppo presto, lottando pubblicamente e con coerenza contro il tumore, con il sorriso e spirito cattolico E il grande successo della vita, per lo scrittore Massimiliano ...

Morte di Michela Murgia, addio alla scrittrice femminista. Oggi i funerali - I funerali alle 15.30 a Roma - I funerali alle 15.30 a Roma RaiNews

In un’intervista al Corriere della Sera, Costanza Marongiu, la madre di Michela Murgia, racconta i mesi difficili della malattia. La scrittrice è morta a 51 anni a causa di un carcinoma ai reni al ...Vediamo che cosa è stato vietato fare durante i funerali di Michela Murgia, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Qualcosa di davvero inatteso, i dettagli nel nostro articolo qui di seguito.