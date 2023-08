Mi ha chiesto queste cose? Ma se | la premier Meloni imbarazza la Schlein

(Di venerdì 11 agosto 2023) A margine dell'incontro sul salario minimo, Ellyhaconto di altre due questioni che il Pd ritiene importanti: le mancate dimissioni di Marcello De Angelis e i ristori che ancora non arrivano a chi è stato colpito dall'alluvione in Emilia Romagna. “Non sono arrivate le risposte che speravamo, continueremo a insistere”, ha dichiarato la segretaria del Pd all'uscita dall'incontro a Palazzo Chigi. “Che lami abbiadelle dimissioni di De Angelis e dei ristori è un parolone - ha replicato Giorgia- abbiamo scambiato qualche battuta. Comunque, sulla questione di De Angelis ho detto che non ritengo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della Regione perché è una competenza del presidente della Regione Rocca”. Per quanto riguarda il salario minimo, la ...

