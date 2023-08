Meteo | sole e caldo sul litorale | con temperature in aumento

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 11 agosto 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’Italia è ancora lambita sul suo estremo bordo orientale da un flusso di correnti fresche di matrice scandinava che determina un po’ di variabilità e qualche isolato piovasco sulle Alpi Altoatesine e Giulie. Questo flusso ha anche il compito non trascurabile di ostacolare l’avanzata verso il nostro Paese di un possente promontorio anticiclonico di matrice africana che sta portandofino a 45°C sulla Spagna. Ancora per oggi e per domani non dovremo temere l’arrivo delafricano poi nel weekend, soprattutto da domenica la massa d’aria sub tropicale inizierà a raggiungerci e a portarelocalmente intenso. Contemporaneamente avremo anche un po’ di instabilità diurna sulla cerchia alpina con qualche temporale isolato che potrà risultare anche forte. Ma vediamo un ...