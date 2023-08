Meteo | Nerone investe l’Italia | settimana di fuoco

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 11 agosto 2023) Con Ferragosto che si avvicina salgono nuovamente le temperature in Italia. La causa prende il nome di, l’anticiclone proveniente dal Sahara, pronto a dare una scossa aldella prossima. Dunque è in arrivo una nuova ondata di caldo africano che investirà lo Stivale., caldo in aumento in Italiaè pronto L'articolo proviene da Il Difforme.