Meteo | con Nerone arriva il caldo africano sull’Italia per 10 giorni Le previsioni

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'anticiclone proveniente dal Sahara inizierà a colpire in questo weekend soprattutto al Centro-Nord, con valori fino a 37-38 gradi ma con tanta umidità. Dalla metà della prossima settimana raggiungerà anche il Sud con picchi di 40°C all'ombra. Un'ondata che potrebbe durare fino al 24-25 agosto, o addirittura fino a settembre per quanto riguarda il Sud

...si rinnovano condizioni di tempo asciuttoampie schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro - Sud, massime in generale rialzo. Www.centrometeoitaliano.it Video...Quello che ci aspetta è un lungo weekend di Ferragostoilche promette nuove giornate di sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi , tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo fine settimana d'...... garanzia di tempo stabile per la Campaniasole prevalente ovunque, salvo locali ed innocui addensamenti in Appennino. Come spiega Alessio Onori di 3b, le temperature grazie a correnti ...

Meteo. Ponte di Ferragosto con l'anticiclone africano, ma attenzione a locali temporali 3bmeteo

AG Agency Production, l'agenzia di marketing strategico specializzata nella realizzazione di campagne pubblicitarie (online e offline), spot televisivi e web stories, insieme a ...Le previsioni meteo dei prossimi 15 giorni non promettono nulla di buono. Cosa intendiamo dire Che ci sarà una lunga fase di sola e caldo e questa non va assolutamente vista come una buona notizia. S ...