Meteo | Anticiclone Africano in Avvicinamento all' Italia - Caldo Intenso e Isolati Temporali nel Week

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma - L'si prepara ad accogliere un'imponente ondata dinel prossimo fine settimana, ma non prima di qualche isolato temporale. Attualmente, il paese è ancora influenzato da correnti fresche di origine scandinava lungo il suo margine orientale, portando con sé variazioni atmosferiche e sporadiche precipitazioni sulle Alpi Altoatesine e Giulie. Tuttavia, questo flusso sta rallentando l'ingresso di un possente promontorio anticiclonico di origine africana, che sta facendo registrare temperature fino a 45°C in Spagna. Nelle prossime giornate, in particolare a partire dalla domenica, l'aria sub tropicale proveniente da questo promontorio inizierà a raggiungere l', portando con sé un'intensificazione del, soprattutto al Centro Nord del paese. In concomitanza con l'arrivo ...

L'africano, negli ultimi giorni, ha stazionato sulla Spagna portando massime record fino a 46,8°C a Valencia e in Andalusia. In queste ore si sta espandendo verso l'Italia centro ...L'Nerone pronto ad infiammare l'Italia. Ildi oggi e domani parla di caldo ed afa che si intensificheranno nel weekend anche a Ferragosto. Antonio Sanò, fondatore del sito www. ILMeteo.... queste le previsionidi Ferragosto per quanto riguarda l'Italia. L'attore principale che condizionerà il tempo nella settimana centrale di agosto sarà il famigeratoafricano ...

Meteo weekend. Anticiclone e caldo in aumento, ma anche qualche temporale. Ecco dove 3bmeteo

Tempo stabile con caldo e afa in aumento: al via la terza ondata di caldo della stagione. Oggi 11 agosto soleggiato. Le previsioni meteo ...Tanto caldo, afa e pure il rischio di qualche temporale su diverse regioni: queste le previsioni meteo di Ferragosto per quanto riguarda l’Italia. L’attore principale che condizionerà il tempo nella s ...