Messina Denaro sfida ancora lo Stato | «Senza malattia non mi prendevate»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lodi salute di, già precario prima del suo arresto, si è aggravato di recente ed ètrasferito nell'ospedale de l'Aquila. «Il mafioso Matteoriceve le migliori cure mediche e la revoca del 41 bis non comporterebbe in alcun modo prestazioni sanitarie migliori o anche solo diverse». A dirlo è Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario dialla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, che ha così commentato la notizia del ricovero del boss all’ospedale de l’Aquila, a seguito dell’aggravarsi – stando a quanto affermano i suoi avvocati – delle condizioni di salute: «In particolar modo il detenuto Matteoè costantemente seguito da uno specialista, effettua analisi ed esami ...

Pur senza invadere il campo della magistratura, si precisa che il mafioso Matteoriceve le migliori cure mediche e che la revoca del 41 bis non comporterebbe in alcun modo prestazioni sanitarie migliori o anche solo diverse. È quanto dichiara in una nota Andrea ...Intanto, oggi, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del boss Matteo, accusato di essere stato uno dei mandanti proprio delle stragi di ...Leggi Anche Il verbale di: 'Cosa nostra La conosco dai giornali'. E conferma i legami con Provenzano: 'Entrambi latitanti, ci scrivevamo' Questa complessa interazione tra legalità e ...

L’ultima sfida di Messina Denaro nell’interrogatorio: “Sapevo dov’erano le vostre telecamere. E se avessi alt… La Repubblica

Il CdM ha approvato il decreto per realizzare il Ponte, con un'infornata di nuove assunzioni: quanto ci costerà in termini ambientaliL'interrogatorio di Matteo Messina Denaro: le rivelazioni su malattia e arresto. Il boss sarebbe stato "indebolito" dall'uso della tecnologia ...