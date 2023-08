Meloni stoppa salario minimo | proposta più ampia entro Legge Bilancio

All'accusa delle opposizioni di non aver presentato una proposta strutturata del governo,risponde: "se mi fossi presentata con una contro - proposta strutturata del governo si sarebbe detto ...Il premier non ne fa un problema di gettito, bensì di equità: cosìFi e respinge gli attacchi del Pd sulla povertà. Con il tetto annunciato da Giancarlo Giorgetti impatto "morbido" per gli istituti. Credem avrebbe dovuto pagare 216 milioni e alla fine ne ......nel quale è difficile al momento vedere ossibii alleanze per formare il nuovo governoa ... Salario minimo, la maggioranzail pdl dell'opposizione La maggioranza di centrodestra in ...

Meloni stoppa salario minimo, proposta più ampia entro Legge ... Tiscali Notizie

La Premier dice di non chiude la porta al dialogo nei confronti delle minoranze e proponendo al tavolo della Sala Verde di Palazzo Chigi di coinvolgere il ...Segui Tag24 anche sui social Bocciate su tutta la linea le proposte delle opposizioni sul salario minimo, Giorgia Meloni apre con una controproposta, ossia quella coinvolgere il Cnel di Brunetta. Qual ...