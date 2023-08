Meloni | Murgia combatteva per difendere le sue idee

"Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle ...in ...leggi anche, il cordoglio social.: idee diverse, ma grande rispetto La malattia Circondata dalla sua famiglia queer e dai quattro figli 'd'anima',ha affrontato le ultime fasi ...Leggi Anche Michela, il cordoglio da Saviano a Cucciari e Tagliaferri: 'Ma l'amor mio non muore'. E il messaggio diE sempre su quel carro, prima che partisse il corteo a cui partecipò ...

Morte Michela Murgia, Meloni: "Grande rispetto per chi combatte per le sue idee" Adnkronos

"Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva ... E' quanto scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia ...Nel mese di maggio aveva rivelato di essere stata colpita da un cancro ai reni in fase avanzata. Dopo aver condiviso pubblicamente la sua lotta contro la malattia, Michela Murgia, nota per il suo ruol ...