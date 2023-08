Un "no operoso" quello dicon norme da inserire in un pacchetto da allegare al Dl Lavoro, come precisato da Rizzetto. Smontare "gli slogan dell'opposizione" , ascoltando e recependo quanto "...Realacci, figli e figliastri Penalizzati gli enti non uniti in fusioni o unioni OggiBiden alla Casa Bianca che scommette sulla stabilità... Le principali aree di tensione ...OggiBiden alla Casa Bianca che scommette sulla stabilità... Le principali aree di tensione internazionali, in primo luogo Ucraina e Indo - Pacifico; l'Africa e le migrazioni; i ...

Meloni incontra le opposizioni ma già chiude al salario minimo. Eppure Fdi presentò una proposta di legge simile Tiscali Notizie

Nel pomeriggio l'incontro con P, M5S e Calenda più Sinistra e altri. Assente Renzi. La premier si "apre al confronto", boccia "i 9 euro" e punta a rafforzare la contrattazione collettiva. Ma nel 2019 ...I leader delle opposizioni metteranno sul tavolo la loro proposta unitaria per una paga non inferiore ai 9 euro all'ora.