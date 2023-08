Meloni dopo l' incontro con le opposizioni | Disponibile al dialogo sul salario minimo | ma loro proposta non è la mia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un fitto pomeriggio di incontri con le(eccetto Italia viva) per parlare di. E discutere del possibileche il governo può aprire con i partiti di minoranza per arrivare a unadi mediazione sul tema delle retribuzioni. Così, al termine degli incontri con i leader dei vari partiti, la premier Giorgiatiene un punto stampa. Rendendo noto quel che le forze politiche si sono dette in queste ore. La giornata di oggi "è un segnale di attenzione e di rispetto su un tema che mi sta a cuore. Contiamo di arrivare a unaprima della legge di bilancio, che affronti il tema da un punto di vista complessivo. Abbiamo coinvolto il Cnel, che avanzerà unaentro 60 giorni", ha detto ...