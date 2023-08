(Di venerdì 11 agosto 2023) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la guardia di finanza hanno sequestrato 51dinascosti in un container proveniente dal Sud America

Clandestini negli stabili abbandonati:a Verona. 'Fari puntati sulla situazione degli immobili abbandonati che diventano o possono diventare teatro di illegalità - commento dell'...Il progetto per la realizzazione di uncapannone avicolo sta mettendo in subbuglio i residenti delle vie Fossalunga e Villaraspa, ...il nuovo capannone e tra coloro che sono contrari all'...Nei prossimi giorni, la guardia costiera di Golfo Aranci proseguirà, nell'ambito dell'"...multa per un turista Le lunghe vacanze a Porto Cervo di Melissa, fisico perfetto tra le onde ...

Maxi operazione antidroga al Porto di Livorno: sequestrati 51 chili di cocaina pura. Un arresto Firenze Post

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la guardia di finanza hanno sequestrato 51 chili di cocaina pura nascosti in un container proveniente dal Sud America ...Gaeta – In concomitanza con il prossimo ponte di ferragosto, la Guardia Costiera di Gaeta ha incentivato i controlli in materia di commercializzazione dei prodotti ittici dedicando particolare ...