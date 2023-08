Masters 1000 Toronto 2023 | programma | date | orari e copertura tv

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il, le, glie latv deldi, evento di scena sul cemento nordamericano da lunedì 7 a domenica 13 agosto. Il circuito Atp fa tappa in Canada, dove il grande assente sarà Novak Djokovic. Il serbo, reduce dalla sconfitta in finale a Wimbledon, giocherà dunque il solo torneo di Cincinnati in preparazione agli US Open. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev e Casper Ruud. Saranno infine quattro i tennisti azzurri al via: si tratta di Jannik Sinner, accreditato della settima testa di serie, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Latelevisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le sette giornate di incontri ...

Tennis News Jannik Sinner Jannik Sinner ha conquistato per l'ottava volta in carriera i quarti di finale in un torneo. Al National Bank Open, l'altoatesino non ha avuto bisogno di scendere in campo agli ottavi. Andy Murray si è infatti ritirato a pochi minuti dall'inizio del match a causa di un problema ...Milos Raonic può ritenersi piuttosto soddisfatto del cammino intrapreso aldi Toronto. Il canadese non vinceva due partite consecutive da Miami 2021 e al National Bank Open ha battuto ...Tennis News Interviste Tennis Troppo Daniil Medvedev per Lorenzo Musetti agli ottavi di finale deldi Toronto: vince il russo con un doppio 6 - 4. 'Finora, abbastanza bene', dice il vincitore della sfida in conferenza stampa sull'approccio al cemento, di cui è 'specialista', come lui ...

Jannik Sinner ha conquistato per l’ottava volta in carriera i quarti di finale in un torneo Masters 1000. Al National Bank Open, l’altoatesino non ha avuto bisogno di scendere in campo agli ottavi.Jannik Sinner affronterà Gael Monfils nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano, che al secondo turno ha vinto il derby con Matteo Berrettini e agli ottavi di finale ha be ...