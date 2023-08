Massimo Segre e Cristina Seymandi | la novella storia di re Artù e i Lancillotti | i tradimenti | gli amori | gli onori | gli allori -RETROSCENA

(Di venerdì 11 agosto 2023) La città di Torino è in tumulto a causa delle recenti rivelazioni che coinvolgono il banchieree l'imprenditrice. La vicenda, resa pubblica attraverso un video in cuiaccusadi tradimento durante la festa di fidanzamento, ha sollevato interrogativi e so

Indiscrezioni e Minacce: L'intricata Vicenda Amorosa di Cristina Seymandi La storia tra Cristina Seymandi esta diventando sempre più complicata. E non solo per loro, ma anche ...C'è un compiacimento neanche tanto sottile di certi giornali nel raccontare la storia che ha travolto la Torino bene in cui Cristina Seymandi e, hanno prima deciso di sposarsi e farlo sapere al mondo, poi di lasciarsi. O meglio, chi ha deciso di mollare il partner è stato - stavolta - l'uomo, e non perché avesse trovato un'...Come presidente della società Directa Sim è indagato dalla Procura di Torino per il sospetto di aver violato le norme dell'intermediazione bancaria e finanziaria. In pratica, secondo l'ipotesi dei ...

Massimo Segre, Cristina Seymandi: è stata una pagliacciata. “Tradimento Da che pulpito” QUOTIDIANO NAZIONALE

La storia tra Cristina Seymandi e Massimo Segre sta diventando sempre più complicata. E non solo per loro, ma anche per altre figure professionali menzionate che, stando alle ultime notizie, iniziano ...Non si placa il caso di Torino dove il banchiere Massimo Segre ha annullato le sue nozze rivelando pubblicamente, durante il party per il matrimonio, i tradimenti della sua (ormai ex fidanzata) Cristi ...