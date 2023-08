Martone | «L’autoreferenzialità ha fatto perdere a Napoli tempo | occasioni e progresso»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 agosto 2023) Marioraccontae la sua unicità, nel bene e nel male, in un’intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. «è davvero una città a parte. Sin dai tempi della fondazione greca qui ac’è una costante, qualcosa di permanente, che va oltre la storia, la attraversa e la sorpassa, e questa cosa è il disincanto».spiega: «Incanto e disincanto convivono aperfettamente, perché il dolore provocato dalla perdita delle illusioni è sublimato attraverso la creatività. Così anche ora che il turismo di massa la fagocita e la omologa,resta diversa. Sa lasciarsi usare, si abbandona al cliché che le viene richiesto, ma indossando quell’aria un po’ così, quel perenne sorriso all’angolo della bocca di chi dice: “io so come tu mi ...