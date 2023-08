Martellate al distributore di snack | vetro in frantumi | caccia al vandalo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 11 agosto 2023) Bergamo. È da poco passata la mezzanotte di giovedì 10 agosto quando alautomatico 24 ore di via Moroni 191 a Bergamo entra un individuo: volto travisato da un casco integrale con la sola visiera alzata, abiti total black e zaino in spalla, tra le mani stringe un martello che senza esitazione scaglia con violenza contro ildella macchinetta deglisalati, mandandolo in. Il tutto sotto l’occhio vigile della telecamera di videosorveglianza che punta proprio sull’ingresso del punto vendita, dettaglio al quale non sembra fare troppo caso mentre prosegue imperterrito nel suo tentativo di trafugare qualche merendina. Impresa che alla fine non riuscirà a portare a termine: infranto il primo, il malintenzionato infila con convinzione la mano protetta da un guanto scuro ...