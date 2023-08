Il rover della Nasa Curiosity ha trovato sudelle crepe esagonali del terreno che potrebbero essersi formate in un remoto passato per l'alternanza di periodi umidi e siccitosi. La, pubblicata su Nature, costituisce la prima prova ...Laè merito dell'Institut de Recherche en Astrophysique et Plane'tologie (CNRS/Universitè ... L'esplorazione diLa superficie di, a differenza di quella della Terra, non è ...Laè merito dell'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (CNRS/Université ... La superficie di, a differenza di quella della Terra, non è costantemente rinnovata dalla ...

Marte, la scoperta che renderebbe possibile la vita sul pianeta ilGiornale.it

Il lander Curiosity della Nasa, da 11 anni al lavoro sulla superficie di Marte, ha scoperto alcuni depositi di sale risalenti a miliardi di anni fa, che potrebbero rappresentare la svolta sull'ipotesi ...Costituisce la prima prova tangibile dell'avvicendamento di cicli umidi e secchi come quelli che abbiamo sulla Terra ...