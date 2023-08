Marianella | «Sommer inizia a conoscere l’Inter Frattesi sarà…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 11 agosto 2023)ha fatto il punto della situazione suldi Simone Inzaghi: ha parlato di, die non solo. Ecco le sue parole. INDICAZIONI ? Massimoha Sky Sport ha parlato così dell’amichevole giocata dalcontro il Salisburgo: «Simone Inzaghi ha avuto indicazioni importanti nell’amichevole di Salisburgo-Inter. C’è stata qualche distrazione di troppo in difesa, che poi ha ricevuto maggiori sicurezze dal portiere. Le partino a conoscersi. Si è visto poco Thuram, Cuadrado ha dato quello che doveva dare: tranquillità in una partita dalle condizioni non semplici.sarà protagonista». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...