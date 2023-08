Marcos Leonardo Roma | è finita | il Santos chiude definitivamente all’affare

(Di venerdì 11 agosto 2023), nessun approdo in giallorosso per l’attaccante brasiliano: ildirettamenteAlexandre Gallo, dirigente del, ha chiuso così alla cessione dialla. LE PAROLE – «Vogliamo salvaguardare il giocatore, ma essendo chiuso il mercato in entrata c’è un tempismo sbagliato. Capisco la voglia del giocatore di giocare in Europa, ma nella vita esistono dei momenti e questo è quello di pensare al».

Il matrimonio tra la Roma enon s'ha da fare. Almeno per il Santos. Dopo il lungo tira e molla e un accordo che sembrava essere stato trovato tra le due società, oggi il club paulista ha di fatto cancellato l'...La Roma insiste ancora per, ma dal Santos continuano ad arrivare solo chiusure per la cessione dell'attaccante. ' Per la situazione in cui ci troviamo, non siamo in condizione di fare affari. Per noi è un ...Commenta per primo Il neo coordinatore tecnico del Santos , Alexandre Gallo , ha parlato del possibile arrivo dialla Roma . Gallo ha preso il posto del dimissionario Falcao , coinvolto da uno scandalo a luci rosse, ed è stato presentato oggi in conferenza stampa. Inevitabile che il nuovo ...

Roma-Marcos Leonardo, il Santos: "Abbiamo bisogno di lui. Rimane con noi" Sky Sport

Continua la trattativa tra la Roma e il Santos per portare nella Capitale l’attaccante classe 2003 Marcos Leonardo. Nonostante la chiara volontà del giocatore di approdare in… Leggi ...La Roma starebbe vedendo sfumare l'obiettivo Marcos Leonardo: il Santos avrebbe dettato la linea che dovrebbero seguire i giallorossi ...