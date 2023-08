Marcelo, tre turni di squalifica e multa dopo aver rotto la gamba all’avversario ItaSportPress

L'esterno brasiliano è stato punito dopo il terribile episodio in cui ha spezzato la gamba ad un avversario durante un'azione di gioco che gli era costata l'inevitabile rosso.Siamo andati a Riad alla vigilia del via della ricchissima Saudi LEague. Benzema: "Sono qui per far crescere questo torneo" ...