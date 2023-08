Manovre militari attorno Taiwan | cresce la pressione cinese sull' isola

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lai Ching-te, vicepresidente di, farà scalo negli Usa in vista di una visita in Paraguay. E Pechino alla vigilia della partenza del politico di Taipei reagisce annunciando esercitazioni marittime vicino all'

Al largo della costa provinciale poco a nord di Taiwan dalle 12 di domani, disponendo il bando al transito in quattro aree fino alle 16 del 14 agosto. La marina militare russa e quella cinese hanno condotto nuove esercitazioni congiunte nell'Oceano Pacifico, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa di Mosca.

Cina, da domani ciclo di manovre militari vicino a Taiwan QUOTIDIANO NAZIONALE

Lai Ching-te, vicepresidente di Taiwan, farà scalo negli Usa in vista di una visita in Paraguay. E Pechino alla vigilia della partenza del politico di Taipei reagisce annunciando esercitazioni maritti ...Al largo della costa provinciale poco a nord di Taiwan, dalle 12 di sabato prenderà il via un ciclo di esercitazioni militari cinesi. Lo ha annunciato l'Amministrazione per la sicurezza marittima dell ...