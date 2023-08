Maddison condannato a 20 mesi di carcere per aver aggredito una donna

(Di venerdì 11 agosto 2023)è statoa 20di reclusione in Inghilterra perunamentre era in fila per un kebabè statoa 20di reclusione in Inghilterra perunamentre era in fila per un kebab. L’ex Newcastle ha provato a saltare la fila ma questo ha scatenato le proteste delle persone in attesa. Il tutto si è trasformato in una lite molto accesa. Per l’inglese sono previsti 20di reclusione dopocolpito una signora con un pugno

