L’ultimo saluto dei figli all’uomo morto schiacciato da 15mila forme di Grana Padano | «Non hai mostrato amore affettuoso»

... un incontro di tutti coloro che'hanno letta, voluta bene, ... per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo'. 'Nella ... Libera fino all': addio Michela #Murgia', è il post di Paolo ...Unrispettoso che verrà celebrato domani pomeriggio, ...'impressione che ho avuto è che avesse fatto qualcosa che voleva ... senza facile retorica, sorridente e battagliera fino all''. ...Sorridente fino all', dichiaratamente felice come mai lo era stata, circondata dagli affetti della famiglia che si era scelta. La sua famiglia queer. A noi rimangono i suoi scritti, i suoi ...

L'ultimo saluto a Michela Murgia del marito Lorenzo Terenzi e dei ... Fanpage.it