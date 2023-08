Lukaku alla Juve | i dettagli del rilancio che conclude l' affare

(Di venerdì 11 agosto 2023) Eppur si muove. Diffidare da chi ha già sotterrato l'sotto al tappeto, etichettandolo come una semplice infatuazione estiva: la trattativa per portare Romeluntus resiste e ...

In tanti anni non avevo mai assistito a un fenomeno simile e altrettanto curioso : giornali importanti che fanno di tutto per evitare che un giocatore, Romelu, arriviJuventus e al tempo stesso esaltano - al fine di farlo trattenere - il collega che dovrebbe essere sostituito, venduto: l'incolpevole Dusan Vlahovic . Prime pagine, pezzesse e ...Eppur si muove. Diffidare da chi ha già sotterrato l'affare sotto al tappeto, etichettandolo come una semplice infatuazione estiva: la trattativa per portare RomeluJuventus resiste e avanza, anche se in queste ore procede sotto traccia e a fari spenti tra contatti, rumors e volontà che tutte le parti in gioco ormai conoscono. Mettiamola così: i tempi ......scelta dell'attaccante: in evidenza le foto di Arnautovic e Taremi, i due nomi principali al momento dopo il naufragio delle prime scelte. In taglio basso 'Vlahovic, prove d'amore' con...

In tanti anni non avevo mai assistito a un fenomeno simile e altrettanto curioso: giornali importanti che fanno di tutto per evitare che un giocatore, Romelu Lukaku, arrivi alla Juventus e al tempo st ...Sono giorni di calma apparente sull’asse Londra-Torino. Trattativa calda, il belga ha già le valigie pronte: previsto nuovo vertice a inizio settimana ...