Luis Enrique | «Mbappé? Spero che società e giocatore trovino un accordo»

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’allenatore del Psg,, ha parlato in conferenza stampa. Con la questionee il braccio di ferro con Al-Khelaifi, la presenza di altri indesiderabili in squadra e la precaria situazione del consigliere sportivo Campos la sua panchina è una delle meno serene d’Europa. Domani alle 21 il Psg giocherà la prima partita di campionato con il Lorient. «È stata un’ottima settimana di lavoro. Per quanto riguarda il Lorient, è una squadra di alto livello. Abbiamo visto la scorsa stagione che sono stati in grado di metterci in difficoltà».ha risposto ovviamente anche ad una domanda sul caso: «Questa situazione è già esistita. Una soluzione positiva era stata trovata con il club prima del mio arrivo.chee ...

Le quote delle avversarie viaggiano infatti tutte sulla doppia cifra: la principale indiziata ad impensierireè infatti il Marsiglia, in lavagna a 10.00 con Netbet, Betway e Novibet. Si ...Francisca, durante la festa per l'onomastico disi sente male di stomaco. Petra e Bernardo, ... Guerra (2011) Todo es silencio , regia di JoséCuerda (2012) De chica en chica , regia di ...... mettendo fuori dal progetto tutti i calciatori che non hanno le giuste motivazioni per rimanere a giocare alla corte di. Oltre ai vari Mbappé e Neymar, anche il futuro di Marco ...

PSG, rivoluzione Luis Enrique: deciso il futuro di Neymar e Verratti TvPlay.it

Il ds Campos ha convocato le due stelle e ha comunicato loro la decisione del club: sirene arabe per Verratti, Neymar al BarçaNon è solo il calciatore più pagato al mondo: anche sui social Cristiano dimostra di non avere rivali Cristiano Ronaldo è in assoluto la persona più seguita al mondo su Instagram, come confermano i 59 ...