Lotteria Green Card | Come Partecipare

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 11 agosto 2023) Anche quest’anno gli Stati Uniti d’America offrono al resto del mondo la possibilità dialla, conosciuta ancheDiversity Visa Lottery (DV), per ottenere la tessera chiamata, per l’appunto,, la quale ti permette di vivere e lavorare in USA, in tutto il territorio americano in modo permanente, senza bisogno di visto.puoi immaginare, molte sono le persone che desiderano vivere il famoso ‘sogno americano’, ma il numero di posti totali disponibili è limitato, oltre che suddiviso fra i diversi continenti. In questo articolo ti forniamo tutte le informazioni necessarie per scoprirealla...