L’ostilità trasversale dei partiti verso banche | capitale | profitto

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Al direttore - In un film di Woody Allen un illusionista durante i suoi spettacoli ipnotizza delle persone, le quali rimangono in suo potere quando sentono una parola particolare. Questo illusionista si è recato al Nazareno dove sapeva che bastava pronunciare le parole profitti,e tasse per impadronirsi della volontà di tutti.Giuliano Cazzola Curiosa la trasversalità in Parlamento contro leostentata, a destra e a sinistra, dagli stessi parlamentari e dagli stessiche fino poco più di un anno fa stendevano tappeti rossi per elogiare il banchiere alla guida di Palazzo Chigi. Curioso. Mentre è desolante invece vedere come in Italia, tra i, vi sia una forma di ulteriore trasversalità quando ci si trova di fronte a concetti come “”, “mercato”, ...