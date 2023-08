Lorenzo Terenzi | chi è il marito di Michela Murgia | il suo addio è l’immagine di libertà

(Di venerdì 11 agosto 2023)di, ha voluto ricordare la scrittrice, morta a 51 anni nella giornata di ieri 10 agosto, con un post su Instagram che ha il sapore, seppur amaro, della. Amaro per la perdita straziante che non solo il, la l’intera sua famiglia queer e noi tutti abbiamo subito. Chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Annuncia contestualmente il suo matrimonio con i compagno(attore e musicista) e di scegliere di vivere in una famiglia allargata di dieci persone che chiama 'queer'. Si spegne a Roma ...Un marito,, sposato in articulo mortis , e i Fillus de anima', i figli dell'anima. Michela Murgia è scomparsa il 10 agosto a 51 anni circondata dalla sua queer family di dieci persone e dai suoi ...Lo scorso 15 luglio si è invece sposata civilmente e "controvoglia" con l'attore. "Lo Stato vuole un nome legale che prenda le decisioni", aveva spiegato. Una settimana dopo ha invece ...

Michela Murgia che danza in abito e turbante di color rosso: l'addio di Lorenzo Terenzi alla moglie Open

Michela Murgia è morta il 10 agosto 2023 a 51 anni. Scrittrice, blogger, drammaturga e critica letteraria, aveva annunciato lo scorso maggio di essere malata: un tumore al rene al quarto stadio incura ...Michela Murgia avvolta in un abito rosso corallo, il turbante della stessa tonalità sulla testa, colta in un gesto come di danza: questa la foto scelta da Lorenzo Terenzi per dare l’addio alla scrittr ...