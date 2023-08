L' ora delle carte bollate | Bonucci-Juve | finisce in disgrazia e c' è puzza di tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) C'eravamo tanto amati, ma ora ci vedremo in. Tra Leonardoe lantus sale la tensione e nei giorni scorsi l'avvocato dell'ormai ex-capitano bianconero, come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, ha “diffidato” i dirigenti bianconeri, inviando una pec con cui chiede il reintegro del difensore nella rosa a disposizione di Max Allegri. La risposta, celere, è stata però un bel due di picche. Giuntoli e Manna si erano recati direttamente daprima dell'inizio del ritiro per comunicargli che fosse fuori dai piani, gli hanno assicurato le migliori condizioni per allenarsi, ma non intendono andare oltre. La diffida è solo il primo passo, perché orapotrà citare lantus di fronte al collegio arbitrale. Con due risultati: ottenere o la risoluzione del ...