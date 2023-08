(Di venerdì 11 agosto 2023) Leggi Anche Verona, sgominata: pestaggi punitivi in diretta Instagram - 'Chiedi scusa' e poi le botte Leggi Anche Youtuber, la stretta del governo: fino a 5 anni per l'istigazione sul Web ...

Londra, sale l'allarme per le baby gang dopo il saccheggio di massa organizzato via social a Oxford Street TGCOM

Cresce l'allarme per le baby gang nel Regno Unito dopo che a Londra gruppi di ragazzini hanno compiuto un raid nel grande negozio della catena Jd Sports di Oxford Street, una fra le vie dello shopping più frequentate. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è intervenuto bollando quanto successo a Oxford Street come 'assurdità da social media'.