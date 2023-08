Lo vuole l’Inter e scoppia la bufera | caos in società

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 11 agosto 2023)ha messo gli occhi su un giocatore in particolare che adesso spinge affinché il proprio club apra alla cessione:ildeve completare la propria squadra in vista della stagione 2023/24 che si sta avvicinando ad ampie falcate. Tra praticamente una settimana inizia il campionato italiano di massima serie e ci sono ancora due reparti da dover completare. Un’accelerata improvvisa però sta per farre il. Ecco cosa sta accadendo.ha messo gli occhi su Marko Arnautovic che, stando a ‘Sky Sport’, sarebbe diventato la prima scelta del club nerazzurro per il reparto offensivo. Ovviamente, con la chiamata da parte del, l’attaccante ex nerazzurro ha iniziato a spingere e a chiedere la cessione al Bologna. Il ...