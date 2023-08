Liverpool | ai dettagli l’acquisto di Caicedo | offerta da 128 milioni di euro al Brighton

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ennesimo trasferimento monstre di questa sessione di calciomercato in Inghilterra. Moisesè ad un passo dal diventare un nuovo giocatore delper una cifra che si aggira attorno ai 111di sterline, ovvero 128di. Il 21enne centrocampista ecuadoriano, da tempo nei radar non solo dei Reds ma anche del Chelsea, è stato convinto dall’della squadra di Kloop, ma soprattutto ilin questo modo ha ottenuto la cifra che stava cercando per il suo giovane talento, destinato quindi a lasciare Roberto De Zerbi. SportFace.

La proposta del Liverpool arriva proprio giovedì, in tarda serata, e, una volta che lo stesso ... Da definire gli ultimi dettagli per ufficializzare il colpo. I numeri di Caicedo Mediano naturale, ...

