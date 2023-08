LIVE – Udinese-Catanzaro 4-1 | trentaduesimi Coppa Italia 2023 2024 DIRETTA

(Di venerdì 11 agosto 2023) Latestuale di, match valevole per idi finale della. Per la compagine friulana si tratta della prima partita ufficiale della stagione ed è già vietato sbagliare, perché in palio c’è la qualificazione ai sedicesimi del torneo. I giallorossi, invece, dopo aver eliminato il Foggia nel turno preliminare, hanno intenzione di andare avanti nella competizione. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di venerdì 11 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino e diversi approfondimenti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI REFRESH4-1 (9? Lovric, 11? Vandeputte, 49? ...

...inverso invece per Giovanni Fabbian (centrocampista classe 2003) che passerebbe all'a ... NEWS E TRATTATIVEEMIL AUDERO all' INTER (dalla Sampdoria) Emil Audero è un nuovo calciatore dell'...I ciociari sfidano il Pisa al Benito Stirpe alle ore 17.45 mentre l'alla Dacia Arena se la vede col Catanzaro alle 18. In serata in programma al Ferraris Genoa - Modena e al Dall'Ara Bologna -...Patricks - Bohemians 20:45 ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE Vikingur - Klaksvik 20:00 ITALIA COPPA ITALIA Frosinone - Pisa 17:45- Catanzaro 18:00 Genoa - Modena 21:00 Bologna - Cesena 21:15 ...

Ecco il live di giornata per la partita tra l'Udinese di Sottil e il Catanzaro di mister Vivarini. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto ...L'Udinese scenderà in campo alle 18 alla Dacia Arena contro il Catanzaro per il match valido per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali con le ...