LIVE Sinner-Murray | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | Hurkacz avanti di un set contro Alcaraz | a seguire l’azzurro prova a raggiungere i quarti

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 18.30, NON PRIMA DELLE 20.00) 1:43 Ha lottato Lorenzo Musetti ma ha dovuto arrendersi 6-4 6-4il campione in carica diMedvedev. Sono ora in campo, con il polacco che ai nastri di partenza ha sorpreso lo spagnolo n.1 del mondo portandosi a casa il primo set con il punteggio di 6-3. Al termine di questo inscenderanno in campo! 21:32 La pioggia della mattinata canadese non dovrebbe influire sull’orario di inizio dell’in. E’ già terminato il primo match della sessione diurna sul Centrale di, dove con un doppio ...