LIVE Sinner-Murray | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | Alcaraz si salva in rimonta | tra poco in campo l’azzurro con l’obiettivo quarti!

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 18.30, NON PRIMA DELLE 20.00) 3:52 E’ finalmente arrivato il momento di vedere all’opera Jannikscenderà intra pochi minuti nell’ultimo match della sessione serale sul Centrale di, dove in un’affascinante scontro generazionale con Andyandrà alla caccia dell’ennesimo quarto di finale stagionale! 3:50 Epilogo clamoroso a. Siche dopo un inizio tremendo (primo set rapido 6-3 per Hurkacz) mette in moto il suo motore e ribalta l’esito vincendo il secondo e il terzo set con il punteggio di 7-6(2) 7-6(3), facendosi però ...