LIVE Nuoto | Europei U23 in DIRETTA | Anita Bottazzo d’argento nei 50 rana! Attesa per Cerasuolo e Luca De Tullio

(Di venerdì 11 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33: C’è ancora Italia in vasca nella serie veloce degli 800 stile libero donne con Giulia Salin che proverà a saliore sul podio in una gara molto be frequentata con la tedesca Gose grandissima favorita. Queste le protagoniste: 0 RSA COETZER Janie 25/07/2001 9:06.00 1 IRL HODGINS Grace 05/03/2005 8:48.71 2 GBR LEWIS Fleur 03/12/2003 8:40.14 3 USA MCKENNA Paige S 17/04/2003 8:37.20 4 GER GOSE Isabel Marie 09/05/2002 8:19.65 5 GER MAERTENS Leonie 08/03/2004 8:31.94 6 ITA SALIN Giulia 01/11/2002 8:39.51 7 POL TARASIEWICZ Klaudia 17/02/2004 8:43.43 8 AUT ENKNER Johanna 26/05/2000 8:58.41 19.31: Oro dunque per la Grecia con Dimitrios Markos in 1’46?65, secondo posto per lo statunitense con 1’47?27, terzo posto per lo statunitense Shackell con 1’47?35, argento europeo per il francese Le Goff con 1’47?85, bronzo per ...