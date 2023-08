LIVE – Napoli-Apollon Limassol | iniziata la partita!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 11 agosto 2023) 4? – Spunto di Kvaratskhelia sulla sinistra, salta un avversario e crossa in area per Osimhen, ma il pallone è troppo alto e l’azione sfuma. 1? – Cominciata la partita. ORE 18.30 – Squadre in campo, a breve il fischio d’inizio. Alle 18:30 il Teofilo Patini di Castel Di Sangro ospiterà per l’ultima volta gli azzurri. Giornata conclusiva del ritiro per ilin Abruzzo dove terminerà la preparazione estiva con l’ultimo test amichevole. I partenopei sfideranno infatti i ciprioti dell’. Rudi Garcia ha in mente di provare quella che potrebbe essere un’ipotetica formazione che esordirà al Benito Stirpe di Frosinone il 19 agosto per l’inizio del campionato di Serie A. Da domani gli azzurri rientreranno in città dove inizieranno a lavorare a Castel Volturno. L’obiettivo del tecnico francese è quello di recuperare gli ...