LIVE Coppa Italia | doppietta Retegui | il Genoa vola Bologna davanti | Udinese ok nel segno di Thauvin

... trentaduesimi di finale diItalia e prima uscita ufficiale del Grifone guidato da mister ... Fischio d'inizio alle ore 21, clicca qui per accedere al nostromatch .... trentaduesimi di finale diItalia e prima uscita ufficiale del Grifone guidato da mister ... Fischio d'inizio alle ore 21, clicca qui per accedere al nostromatch .... trentaduesimi di finale diItalia e prima uscita ufficiale del Grifone guidato da mister ... Fischio d'inizio alle ore 21, clicca qui per accedere al nostromatch .

Calcio Coppa Italia, diretta Bologna-Cesena 1-0 live Corriere Romagna

Genoa e Modena torneranno in campo sul risultato di 2 a 2. Rossoblu che giocano bene, vanno avanti dopo 48 secondi con Retegui e si vedono annullare una rete di Thorsby per fuorigioco. Il ...La partita Empoli – Cittadella di sabato 12 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024, ...